Kia полностью переработала интерьер обновленной версии кроссовера Sportage 2019





В Сети были опубликованы фото нового салона версии Kia Sportage. Кроссовер получил новую переднюю панель, большой «парящий» экран со специальным мультимедийным комплексом, а также видоизменённую центральную консоль. Производителями была добавлена модернизированная «виртуальная приборка». Авто также оснащается блоком управления климатом. Транспортное средство должно дебютировать в ноябре текущего года. Автомобили, произведённые для китайского рынка, существенно отличаются от авто для РФ. Рестайлинговая версия Kia Sportage под капотом имеет двухлитровую «атмосферную» силовую установку, которая генерирует 161 л.с.В продажу запустят версию с «турбированным» 1.6-литровым силовым агрегатом на 177 л.с. Разработчики запустили тестовое производство авто в рамках автозавода Dongfeng. Согласно предположениям, стоимость новой версии составит 1 600 000 руб.