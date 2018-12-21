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Kia полностью переработала интерьер обновленной версии кроссовера Sportage 2019

Специалисты автобренда Kia полностью переработали интерьер обновленной версии кроссовера Sportage 2019. Представители марки рассекретили изменения компактного авто, предназначенного для реализаций в КНР.

Kia полностью переработала интерьер обновленной версии кроссовера Sportage 2019


В Сети были опубликованы фото нового салона версии Kia Sportage. Кроссовер получил новую переднюю панель, большой «парящий» экран со специальным мультимедийным комплексом, а также видоизменённую центральную консоль. Производителями была добавлена модернизированная «виртуальная приборка». Авто также оснащается блоком управления климатом. Транспортное средство должно дебютировать в ноябре текущего года. Автомобили, произведённые для китайского рынка, существенно отличаются от авто для РФ. Рестайлинговая версия Kia Sportage под капотом имеет двухлитровую «атмосферную» силовую установку, которая генерирует 161 л.с.

В продажу запустят версию с «турбированным» 1.6-литровым силовым агрегатом на 177 л.с. Разработчики запустили тестовое производство авто в рамках автозавода Dongfeng. Согласно предположениям, стоимость новой версии составит 1 600 000 руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:07

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