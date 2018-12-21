Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что, познакомившись с новой девушкой Аллой, почувствовал «ту самую искру»





Не секрет, что на данный момент Лебедев встречается с 29-летней писательницей, которая несколько лет назад пыталась завоевать сердце известного российского музыканта и актера Алексея Воробьева.Не так давно Денис поделился с поклонниками, как познакомился со своей новой девушкой Аллой. По словам бизнесмена из Суздаля, он случайно наткнулся на страничку своей нынешней возлюбленной в Instagram. Лагутина сразу же понравилась Лебедеву, ведь имеет очень симпатичную внешность, талант и что немало важно, хорошие интеллектуальные способности.Впервые телезнаменитости решили встретиться в конце осени 2018 года. На первом свидание будущие влюбленные все время о чем-то разговаривали, после чего Денис почувствовал «ту самую искру», которая способна не только разгореться в настоящее пламя любви, но и сделать человека самым счастливым.Как выяснилось, сначала Денис очень переживал за то, что негативная информация о нем, которая появилась в социальных сетях, может спугнуть Аллу, однако девушка, выслушав Лебедева, все-таки поверила своему избраннику, а не слухам, распространяющимся в Интернете бывшими женами бизнесмена.Новый 2019 год влюбленные планируют встречать вместе. По словам героя проекта «Замуж за Бузову», у него с Аллой очень много общего, что не позволяет им скучать.