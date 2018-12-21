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Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что, познакомившись с новой девушкой Аллой, почувствовал «ту самую искру»

Герой телепроекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказал в очередном интервью о своей новой возлюбленной – участнице шоу «Холостяк» Алле Лагутиной.

Не секрет, что на данный момент Лебедев встречается с 29-летней писательницей, которая несколько лет назад пыталась завоевать сердце известного российского музыканта и актера Алексея Воробьева.

Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что, познакомившись с новой девушкой Аллой, почувствовал «ту самую искру»

Не так давно Денис поделился с поклонниками, как познакомился со своей новой девушкой Аллой. По словам бизнесмена из Суздаля, он случайно наткнулся на страничку своей нынешней возлюбленной в Instagram. Лагутина сразу же понравилась Лебедеву, ведь имеет очень симпатичную внешность, талант и что немало важно, хорошие интеллектуальные способности.

Впервые телезнаменитости решили встретиться в конце осени 2018 года. На первом свидание будущие влюбленные все время о чем-то разговаривали, после чего Денис почувствовал «ту самую искру», которая способна не только разгореться в настоящее пламя любви, но и сделать человека самым счастливым.

Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев заявил, что, познакомившись с новой девушкой Аллой, почувствовал «ту самую искру»

Как выяснилось, сначала Денис очень переживал за то, что негативная информация о нем, которая появилась в социальных сетях, может спугнуть Аллу, однако девушка, выслушав Лебедева, все-таки поверила своему избраннику, а не слухам, распространяющимся в Интернете бывшими женами бизнесмена.

Новый 2019 год влюбленные планируют встречать вместе. По словам героя проекта «Замуж за Бузову», у него с Аллой очень много общего, что не позволяет им скучать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47

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