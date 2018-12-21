Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя героиней американского кино

«Центральная елка Нью-Йорка, море туристов и людей... но это того стоит! Наконец-то я увидела эту елку, мечта детства сбылась!», - написала Оксана на своей странице в социальной сети Instagram.

«Встреча этого года в Нью-Йорке в шикарном ресторане AVRA на Манхеттене — это такая красота, не передать... шикарно! Девочки спасибо! Таня, Ира и Инна прям «Секс в большом городе», - заявила Ряска.





Чуть больше месяца назад девушка уже побывала в Америке, посетила множество красивых мест и достопримечательностей, а теперь, когда она покинула реалити-шоу, снова решила туда вернуться.И хотя стать звездой детского приключенческого фильма ей не удалось, зато получилось почувствовать себя в роли героини фильма совсем другого жанра – 40-летней женщиной, находящейся в активном поиске возлюбленного. А все потому, что встречать Новый год она будет в компании трех красивых, но таких же одиноких, девушек в ресторане.Стоит отметить, что многие подписчики порадовались за девушку и в комментариях к последним публикациям пожелали ей исполнения и других желаний, а также долгожданной встречи с достойным мужчиной.