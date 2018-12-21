Кети Топурия пожаловалась на истощение после расставания с Гуфом

Топурия рассказала поклонникам о том, как её организм реагирует на затяжной невроз. После разрыва отношений с Алексеем Долматовым солистка "А'Студио" перестала как следует питаться и теперь чувствует себя слишком истощённой. Это замечают и читатели Instagram артистки, неизменно умоляющие её сделать что-то со своей худобой.Однако Топурия попросту не в состоянии набрать дополнительные кило. Для идеальных пропорций знаменитости нужно потолстеть совсем немного. При этом сохранить желанные 3 кг веса никак не удаётся, хотя певица перешла на особо калорийную диету.Топурия ест жирные хачапури и прочую вредную еду, которую диетологи обычно советуют избегать. Однако 32-летняя звезда по-прежнему остаётся стройной.Отметим, что отношения с Гуфом у Топурии продолжались 4 года, после чего, по слухам, рэпер изменил своей пассии. Ранее 8 лет исполнительница прожила со Львом Гейхманом, в браке с которым родила дочку Оливию. Отношения Долматова и вокалистки "А'Студио" осуждали многие хейтеры, не понимая, как могли сойтись настолько разные представители эстрады.