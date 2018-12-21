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Новую версию Ford Focus выведут на российский рынок не раньше 2020 года

Новую версию Ford Focus, которая дебютировала текущей весной, выведут на российский рынок не раньше 2020 года. В данном случае речь ведётся о моделях четвёртого поколения.

Новую версию Ford Focus выведут на российский рынок не раньше 2020 года


Выпуск авто прошлой генерации продолжат в рамках автозавода г. Всеволожск минимум в течение всего следующего года. Производителем было принято решение «продлить жизнь» актуальной версии вследствие низких продаж. Спрос на легковые авто гольф-класса в начале десятилетия составлял 25%, в конце – 6%. При этом потребители стали больше интересоваться внедорожниками. Версию Ford Focus третьего поколения продавали в РФ намного хуже, в сравнении со вторым поколением. Есть вероятность, что производитель до сих пор не смог отбить вложенные в проект деньги, вследствие чего решил продлить выпуск данных авто до 2020 года.

Пока отсутствует уверенность, что на территории Всеволожска через год будет налажено производство четвёртой генерации Ford Focus. Есть вероятность, что после того, как прекратят выпускать авто третьего поколения, модель вообще исчезнет с российского рынка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:38

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