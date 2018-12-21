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Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями шампанского и оливье

Летчик-космонавт Андрей Бондаренко дал небольшое интервью. Он рассказал, что экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями шампанского и салата оливье.

Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями шампанского и оливье

Летчик-космонавт Андрей Бондаренко сообщил, что на борту категорически запрещено употреблять спиртные напитки. Но это не помешает экипажу МКС встретить Новый год с шампанским. Правда игристый напиток будет только на фото. Также летчик-космонавт рассказал, что по традиции будут произноситься новогодние тосты и также будут присутствовать снимки традиционного салата оливье и других связанных с Новым годом атрибутов.

У экипажа МКС обязательно будет елка, которую по уже привычной традиции прикрепят к потолку. Как и полагается на Земле, члены экипажа обменяются новогодними подарками, которые они заготовили заранее.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:29

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