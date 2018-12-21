АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Ксения Бородина в Instagram предложила своим подписчицам выпить

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина сделала неожиданное предложение своим поклонницам.

Судя по некоторым постам Бородиной, которые она в последнее время все чаще начала выкладывать в личном инста-блоге, телезнаменитость не против начать пить уже сейчас, не дожидаясь новогодних праздников.

Ксения Бородина в Instagram предложила своим подписчицам выпить

Многие интернет-пользователи Ксении до сих пор помнят, как несколько лет назад ведущая «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в новогоднюю ночь в прямой эфир и заявила, что решила отказаться на некоторое время от спиртных напитков, поэтому не выпила ни капли, встречая Новый год.

Впрочем, новое объявление Бородиной, которое она сделала буквально вчера, заставило задуматься ее подписчиков над тем, что их любимица явно в этом году не намерена упускать возможности расслабиться.

Ксения Бородина в Instagram предложила своим подписчицам выпить

Считанные часы назад Ксения написала в личном инста-блоге свежий пост, в котором заявила, что только в России Новый год плавно переходит в Рождество, а потом в Старый Новый год, а потом в чье-нибудь день рождение, а там уже и до 23 февраля остается немного, ну и, конечно же, 8 марта Бородина не забыла упомянуть.

В конце своего поста ведущая «Дома-2» предложила своим подписчицам выпить за себя любимых уже сейчас, не дожидаясь новогодней ночи и 8 марта. Нужно сказать, что на пост Ксении отреагировали многие читатели. Они отметили, что тоже ждут новогодних праздников, ведь хотят хорошо расслабиться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной
При наличии мутации в генах марихуана негативно
Ольга Бузова заявила, что удивит своих
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Кети Топурия пожаловалась на истощение после
Новую версию Ford Focus выведут на российский
Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями
Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя
Статистическая ошибка стала причиной низкой
Дэвид Бэкхем хочет сыграть в футбол на орбите
Под Воркутой спасатели освободили автобусы с
Ким Кардашьян наняла частных детективов для
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской
Ксения Бородина в Instagram предложила своим
Скопление жиров и холестерина приводит к
Мария Погребняк рассказала о "нескучных" буднях
Вера Брежнева изъявила желание вступить в
Мать Ольги и Алены Рапунцель разоткровенничалась
В России появилась новая профессия -
Романец жестко ответила Феофилактовой на
Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой
Астрофизики предупредилиобщественность об
Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея
Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли
Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в
Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект
Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения
В Google Chrome появилось приложение для рисования
Просмотреть все новости