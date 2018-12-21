Ксения Бородина в Instagram предложила своим подписчицам выпить

Судя по некоторым постам Бородиной, которые она в последнее время все чаще начала выкладывать в личном инста-блоге, телезнаменитость не против начать пить уже сейчас, не дожидаясь новогодних праздников.Многие интернет-пользователи Ксении до сих пор помнят, как несколько лет назад ведущая «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в новогоднюю ночь в прямой эфир и заявила, что решила отказаться на некоторое время от спиртных напитков, поэтому не выпила ни капли, встречая Новый год.Впрочем, новое объявление Бородиной, которое она сделала буквально вчера, заставило задуматься ее подписчиков над тем, что их любимица явно в этом году не намерена упускать возможности расслабиться.Считанные часы назад Ксения написала в личном инста-блоге свежий пост, в котором заявила, что только в России Новый год плавно переходит в Рождество, а потом в Старый Новый год, а потом в чье-нибудь день рождение, а там уже и до 23 февраля остается немного, ну и, конечно же, 8 марта Бородина не забыла упомянуть.В конце своего поста ведущая «Дома-2» предложила своим подписчицам выпить за себя любимых уже сейчас, не дожидаясь новогодней ночи и 8 марта. Нужно сказать, что на пост Ксении отреагировали многие читатели. Они отметили, что тоже ждут новогодних праздников, ведь хотят хорошо расслабиться.