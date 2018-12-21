Ким Кардашьян наняла частных детективов для слежки за Канье Уэстом





В последнее время начали появляться многочисленные слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст находятся на грани развода. А недавно сам исполнитель подтвердил, что в их семье начался разлад. При этом знаменитые многодетные родители стараются все решать без излишних эмоций. Но как сообщает инсайдер, Ким Кардашьян перестала доверять своему мужу и даже наняла частных детективов для слежки за ним. Также сообщается, что они приглядывают за Канье Уэстом даже в тот момент, когда он спит.Ким Кардашьян и Канье Уэст всегда отличались слишком эмоциональными отношениями. В СМИ то и дело появляются слухи об их расставании, но они всегда умели находить общий язык и решали свои проблемы, не доводя дело до развода. Поклонники звездной пары надеются, что сейчас они тоже придут к разумному решению.