Ким Кардашьян наняла частных детективов для слежки за Канье Уэстом
На данный момент у Ким Кардашьян и ее мужа Канье Уэста сложности в отношениях. Сейчас стало известно, что героиня реалити-шоу «Семейство Кардашян» даже наняла частных детективов для слежки за своим супругом.
В последнее время начали появляться многочисленные слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст находятся на грани развода. А недавно сам исполнитель подтвердил, что в их семье начался разлад. При этом знаменитые многодетные родители стараются все решать без излишних эмоций. Но как сообщает инсайдер, Ким Кардашьян перестала доверять своему мужу и даже наняла частных детективов для слежки за ним. Также сообщается, что они приглядывают за Канье Уэстом даже в тот момент, когда он спит.
Ким Кардашьян и Канье Уэст всегда отличались слишком эмоциональными отношениями. В СМИ то и дело появляются слухи об их расставании, но они всегда умели находить общий язык и решали свои проблемы, не доводя дело до развода. Поклонники звездной пары надеются, что сейчас они тоже придут к разумному решению.
В последнее время начали появляться многочисленные слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст находятся на грани развода. А недавно сам исполнитель подтвердил, что в их семье начался разлад. При этом знаменитые многодетные родители стараются все решать без излишних эмоций. Но как сообщает инсайдер, Ким Кардашьян перестала доверять своему мужу и даже наняла частных детективов для слежки за ним. Также сообщается, что они приглядывают за Канье Уэстом даже в тот момент, когда он спит.
Ким Кардашьян и Канье Уэст всегда отличались слишком эмоциональными отношениями. В СМИ то и дело появляются слухи об их расставании, но они всегда умели находить общий язык и решали свои проблемы, не доводя дело до развода. Поклонники звездной пары надеются, что сейчас они тоже придут к разумному решению.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00