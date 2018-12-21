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Мария Погребняк рассказала о "нескучных" буднях на Мальдивах

Супруга известного российского футболиста Мария Погребняк рассказала в Instagram о своих "нескучных" буднях на Мальдивах в компании мужа и троих сыновей. Дизайнер по часам расписала дневной распорядок на солнечном острове.

Мария Погребняк рассказала о "нескучных" буднях на Мальдивах

Мария Погребняк предпочитает делится с общественностью новостями из жизни, подтверждая рассказы интересными и яркими фото. На днях светская львица похвасталась в Instagram снимками, сделанными во время отдыха на Мальдивах.

Как отметила жена футболиста, на острове время проходит быстро и незаметно. Наслаждается звездное семейство "райскими" каникулами уже 6 дней. Мария Погребняк написала под постом, что "банда Погребняк" просыпается в 9.30. После завтрака семья посещает снорклинг, где надеется увидеть рифовую акулу. Звезда призналась, что они часто наблюдают за дельфинами. В 13.30 - обед, по завершению которого, у детей тихий час, а у родителей - пробежка по острову и плавание в океане или бассейне.

Мария призналась фанатам, что перед вечерней трапезой дети играют в Sony PlayStation. А вечер после ужина завершается у знаменитостей культурно - играми в шахматы, шашки или бильярд. Отбой, пишет избранница спортсмена, в 22.40.

"Какая жы Вы красивая семья", "Вы такие классные", "Замечательное расписание", "Хорошего отдыха", "Классное расписание", "Образцовая прекрасная семья!", - писали многочисленные поклонники Марии Погребняк, восхищенные таким "правильным" и полезным отдыхом.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:39

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