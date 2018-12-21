Мать Ольги и Алены Рапунцель разоткровенничалась о первом сексе





Нужно сказать, что мать Ольги и Алены с каждый днем все больше и больше удивляет телезрителей проекта. На днях стало известно, что Татьяна Владимировна вышла замуж едва ей исполнилось 16 лет, после чего сразу же родила старшую наследницу.Кроме того, многих поклонников «Дома-2» продолжает откровенно удивлять и в некоторой степени даже шокировать то, как одевается без пяти минут дважды бабушка, ведь ее наряды довольно сложно назвать обычными. Чего только стоит наблюдать за тем, как Татьяна Владимировна гуляет по Поляне в леопардовой кофточке с перьями и в сапогах с тем же принтом или в платье, богато усыпанном различными стразами.Не всегда нравилось телезрителям и то, как телебабушка относится к двум своим наследницам. Только вот самой Татьяне Владимировной всегда была безразлична критика в свой адрес, о чем она не единожды уже говорила, подчеркивая, что уже давно смогла избавиться от комплексов и чувства стыда, поэтому одевается и ведет себя так, как ей того хочется.Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью матери Ольги и Алены Рапунцель, в котором она решила откровенно рассказать, почему ей нравится так одеваться. По словам Григоревской, все это из-за первого ее сексуального опыта, который у нее был еще в 16 лет.