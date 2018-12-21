АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Найдена связь между цитрусовыми и иудейской религией

Генетиками найдена связь между сладкими цитрусовыми сортами и иудейской религией в Европе. Евреи привезли более вкусные лимоны с Востока для священных церемоний праздника Суккот.
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской религией

Учёные сравнили геномы диких цитронов и современных сладких сортов, чтобы выяснить, как в Европу попали и при каких обстоятельствах возникли современные лимоны, мандарины и апельсины. Известно, что ещё 2 тыс. лет назад китайцы активно выращивали цитрусовые растения для разных нужд. Однако они сильно отличались от диких средиземноморских цитронов, которые служили для декоративных целей и ополаскивания белья.

Генетики узнали, что сладкие одомашненные сорта имеют ряд мутаций таких пигментов, как проантоцианидин и антоцианинов. Они влияют не только на цвет плода, но и на сладость. Подвергнутые мутациям цитрусовые, полученные из полудикого цитрона, назывались "пальцы Будды".

В иудаизме это растение считалось символом праведников и активно использовалось на Суккот, праздник урожая. Поскольку римляне господствовали на территории древней Иудеи и Израиля, "пальцы Будды" были завезены в Средиземноморье.

Там цитроны смешались с другими цитрусовыми, из чего и получились сладкие сорта. Генетики надеются, что дальнейшие исследования помогут селекционерам сделать лимоны и другие растения ещё более вкусными и необычными.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной
При наличии мутации в генах марихуана негативно
Ольга Бузова заявила, что удивит своих
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Кети Топурия пожаловалась на истощение после
Новую версию Ford Focus выведут на российский
Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями
Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя
Статистическая ошибка стала причиной низкой
Дэвид Бэкхем хочет сыграть в футбол на орбите
Под Воркутой спасатели освободили автобусы с
Ким Кардашьян наняла частных детективов для
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской
Ксения Бородина в Instagram предложила своим
Скопление жиров и холестерина приводит к
Мария Погребняк рассказала о "нескучных" буднях
Вера Брежнева изъявила желание вступить в
Мать Ольги и Алены Рапунцель разоткровенничалась
В России появилась новая профессия -
Романец жестко ответила Феофилактовой на
Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой
Астрофизики предупредилиобщественность об
Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея
Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли
Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в
Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект
Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения
В Google Chrome появилось приложение для рисования
Просмотреть все новости