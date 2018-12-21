Найдена связь между цитрусовыми и иудейской религией





Учёные сравнили геномы диких цитронов и современных сладких сортов, чтобы выяснить, как в Европу попали и при каких обстоятельствах возникли современные лимоны, мандарины и апельсины. Известно, что ещё 2 тыс. лет назад китайцы активно выращивали цитрусовые растения для разных нужд. Однако они сильно отличались от диких средиземноморских цитронов, которые служили для декоративных целей и ополаскивания белья.Генетики узнали, что сладкие одомашненные сорта имеют ряд мутаций таких пигментов, как проантоцианидин и антоцианинов. Они влияют не только на цвет плода, но и на сладость. Подвергнутые мутациям цитрусовые, полученные из полудикого цитрона, назывались "пальцы Будды".В иудаизме это растение считалось символом праведников и активно использовалось на Суккот, праздник урожая. Поскольку римляне господствовали на территории древней Иудеи и Израиля, "пальцы Будды" были завезены в Средиземноморье.Там цитроны смешались с другими цитрусовыми, из чего и получились сладкие сорта. Генетики надеются, что дальнейшие исследования помогут селекционерам сделать лимоны и другие растения ещё более вкусными и необычными.