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Скопление жиров и холестерина приводит к генетическим изменениям в организме

Американские ученые установили, что критическое количество жиров и холестерина в организме вызывает генетические изменения. Так, совместное воздействие жиров и холестерина может стать основной причиной ослабления иммунитета.

Скопление жиров и холестерина приводит к генетическим изменениям в организме


Специалисты Медицинской школы Кека при Южно-Калифорнийском университете проверили, насколько сильным может оказаться негативное влияние жиров и холестерина. Оказалось, что вызванное ими ослабление иммунитета приводит к развитию неалкогольного цирроза печени и появлению онкологических заболеваний.

При этом в особой зоне риска находятся люди, имеющие ожирение различной степени тяжести и диабет второго типа. Ситуацию усугубляет тот факт, что на сегодняшний день не существует эффективной терапии против данного заболевания. Поэтому медикам остается искать методы, способствующие улучшению состояния пациентов. Один из способов заключается в использовании макрофагов, отвечающих за восстановление клеток печени, если та была поражена воспалением или имела рубцы.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:43

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