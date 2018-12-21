В России появилась новая профессия - инвестиционный советник
В России ввели новый вид профессии. Специалисты национальной ассоциации участников фондового рынка уже приступили к разработке единого стандарта деятельности так называемых инвестиционных советников.
В России инвестиционное консультирование является новым видом профессиональной деятельности, появившейся в рамках современного рынка ценных бумаг. Как сообщат издание «Слово и Дело», консультант будет отвечать за качество рекомендаций, которые предоставляются клиентам. Они должны соответствовать интересам людей. В случае проявления помощником некомпетентности, клиент может потребовать с него взыскание убытков за нанесенный ущерб.
Стоит отметить, что услуги инвестиционного консультирования могут оказывать фирмы, а также индивидуальные предприниматели.
В России инвестиционное консультирование является новым видом профессиональной деятельности, появившейся в рамках современного рынка ценных бумаг. Как сообщат издание «Слово и Дело», консультант будет отвечать за качество рекомендаций, которые предоставляются клиентам. Они должны соответствовать интересам людей. В случае проявления помощником некомпетентности, клиент может потребовать с него взыскание убытков за нанесенный ущерб.
Стоит отметить, что услуги инвестиционного консультирования могут оказывать фирмы, а также индивидуальные предприниматели.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:16