АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

В России появилась новая профессия - инвестиционный советник

В России ввели новый вид профессии. Специалисты национальной ассоциации участников фондового рынка уже приступили к разработке единого стандарта деятельности так называемых инвестиционных советников.

В России появилась новая профессия - инвестиционный советник


В России инвестиционное консультирование является новым видом профессиональной деятельности, появившейся в рамках современного рынка ценных бумаг. Как сообщат издание «Слово и Дело», консультант будет отвечать за качество рекомендаций, которые предоставляются клиентам. Они должны соответствовать интересам людей. В случае проявления помощником некомпетентности, клиент может потребовать с него взыскание убытков за нанесенный ущерб.

Стоит отметить, что услуги инвестиционного консультирования могут оказывать фирмы, а также индивидуальные предприниматели.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Седых вспомнила о съемках с Инной
При наличии мутации в генах марихуана негативно
Ольга Бузова заявила, что удивит своих
Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис
Кети Топурия пожаловалась на истощение после
Новую версию Ford Focus выведут на российский
Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями
Оксана Ряска в Нью-Йорке почувствовала себя
Статистическая ошибка стала причиной низкой
Дэвид Бэкхем хочет сыграть в футбол на орбите
Под Воркутой спасатели освободили автобусы с
Ким Кардашьян наняла частных детективов для
Найдена связь между цитрусовыми и иудейской
Ксения Бородина в Instagram предложила своим
Скопление жиров и холестерина приводит к
Мария Погребняк рассказала о "нескучных" буднях
Вера Брежнева изъявила желание вступить в
Мать Ольги и Алены Рапунцель разоткровенничалась
В России появилась новая профессия -
Романец жестко ответила Феофилактовой на
Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой
Астрофизики предупредилиобщественность об
Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея
Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли
Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в
Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект
Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения
В Google Chrome появилось приложение для рисования
Просмотреть все новости