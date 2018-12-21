Вера Брежнева изъявила желание вступить в "пугачевскую мафию"





В следующем году Алла Борисовна Пугачева отмечает свое 70-летие. В честь юбилея Примадонна собирается дать несколько грандиозных концертов. И Вера Брежнева изъявила желание стать членом "пугачевской мафии". Исполнительница в одном из своих интервью решила пошутить и сказала, что она согласна состоять в так называемой мафии Аллы Пугачевой. Также Вера Брежнева попросила, чтобы Примадонна взяла ее к себе, и пообещала быть верным человеком в этой "организации".Напомним, ранее в российском шоу-бизнесе было понятие "пугачевская мафия". Считалось, что исполнители, которые понравились Алле Пугачевой, получали возможность стать знаменитыми. Но если Примадонна не проявила интереса к артисту, то ему не удавалось завоевать и любовь зрителей.