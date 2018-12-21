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Вера Брежнева изъявила желание вступить в "пугачевскую мафию"

В одном из своих недавних интервью известная певица Вера Брежнева изъявила желание вступить в так называемую "пугачевскую мафию". Исполнительница сообщила, что с удовольствием станет членом данной "организации".

Вера Брежнева изъявила желание вступить в "пугачевскую мафию"

В следующем году Алла Борисовна Пугачева отмечает свое 70-летие. В честь юбилея Примадонна собирается дать несколько грандиозных концертов. И Вера Брежнева изъявила желание стать членом "пугачевской мафии". Исполнительница в одном из своих интервью решила пошутить и сказала, что она согласна состоять в так называемой мафии Аллы Пугачевой. Также Вера Брежнева попросила, чтобы Примадонна взяла ее к себе, и пообещала быть верным человеком в этой "организации".

Вера Брежнева изъявила желание вступить в "пугачевскую мафию"

Напомним, ранее в российском шоу-бизнесе было понятие "пугачевская мафия". Считалось, что исполнители, которые понравились Алле Пугачевой, получали возможность стать знаменитыми. Но если Примадонна не проявила интереса к артисту, то ему не удавалось завоевать и любовь зрителей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:31

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