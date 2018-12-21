Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского ограбили в Москве





Популярный шоумен лично обратился за помощью в полицию. Сергей Нетиевский рассказал стражам порядка о том, что нарушитель закона вытащил из его BMW Х6 сумку с ноутбуком после того, как разбил стекло в автомобиле. Сотрудники полиции занимаются проверкой произошедшего и выясняют обстоятельств преступления.Многие знают Сергея Нетиевского, как директора известного юмористического проекта "Уральские пельмени". Однако телеведущий решил уйти с этой должности, так как коллеги подали в суд на артиста, обвинив его в хищении 173 млн рублей. Против знаменитости было возбуждено уголовное дело, но его пришлось закрыть из-за отсутствия состава преступления.