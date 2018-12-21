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Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского ограбили в Москве

Бывшего участника "Уральсикх пельменей" юмориста Сергея Нетиевского ограбили в Москве в Милютинском переулке. По данным источника в правоохранительных органах, злоумышленнику удалось похитить из автомобиля звезды ноутбук, стоимость последнего составляет 100 000 рублей.

Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского ограбили в Москве

Популярный шоумен лично обратился за помощью в полицию. Сергей Нетиевский рассказал стражам порядка о том, что нарушитель закона вытащил из его BMW Х6 сумку с ноутбуком после того, как разбил стекло в автомобиле. Сотрудники полиции занимаются проверкой произошедшего и выясняют обстоятельств преступления.

Многие знают Сергея Нетиевского, как директора известного юмористического проекта "Уральские пельмени". Однако телеведущий решил уйти с этой должности, так как коллеги подали в суд на артиста, обвинив его в хищении 173 млн рублей. Против знаменитости было возбуждено уголовное дело, но его пришлось закрыть из-за отсутствия состава преступления.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:04

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