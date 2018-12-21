Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой стала писательницей

Уже довольно давно девушка покинула стены телепроекта, но из медиапространства не выпадает.Сейчас у девушки свой видеоблог, где Элина делится с многочисленными поклонниками различными секретами соблазнения богатеньких представителей сильной половины человечества. Камирен также там "преподает" психологию отношений.И вот девушка у себя в Instagram сообщила, что тоже захотела стать писательницей и написала книжку. Наверное, лавры Ольги Бузовой и Алены Водонаевой в этой сфере ей не дают покоя.В социальной сети даже есть публикация с обложкой творения. Камирен уже пообещала, что эта книга будет прекрасным помощником тем девушкам, кто хочет чего-то добиться в этой жизни.Характерно, что собственные отношения Элина держит в секрете. Буквально недавно поклонники узнали, что у неё есть постоянный молодой человек, но в эксклюзивном интервью бывшая жена Александра Задойнова рассказала, что влюблена и несвободна уже давно.