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Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли Африкантова-старшая оплачивать свадьбу дочери

В сегодняшнем шоу «Разбор» участники «Дом-2» обсуждали кандидатуру Романа Капаклы на номинацию в конкурсе «Человек года», а заодно гадали, состоится ли пышное свадебное застолье после женитьбы парня на Марине Африкантовой или пара ограничится романтическим путешествием в «медовый месяц».

Как стало известно от самой Марины, денег на торжество у них с Романом нет, тем более, что они планируют отремонтировать новое жилье за свой счет.

Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли Африкантова-старшая оплачивать свадьбу дочери

В итоге участники додумались до того, что оплачивать банкет и свадебную гулянку придется родителям Марины, тем более что Татьяна Владимировна вдруг пожелала плясать в туфлях на каблуках в компании мужиков, веселиться, петь и поздравлять свою дочь.

Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли Африкантова-старшая оплачивать свадьбу дочери

Ранее Африкантова-младшая заверяла всех, что с 14 лет ей мама втолковывала, что свадьба это лишнее расточительство, и лучше потратить деньги на себя. Мама Романа тоже не намерена переубеждать сына, так как привыкла, что Капаклы сам принимает решения.

Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли Африкантова-старшая оплачивать свадьбу дочери

Паре остается надеяться на выигрыш в «Свадьбе на миллион» либо на Татьяну Владимировну: вдруг той захочется оплатить банкет и пышную свадьбу дочери.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:03

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