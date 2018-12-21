Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект





На реалити-шоу он уже снискал себе славу гуляки, горлопана и беспринципного человека.И вот появилась информация, что Илюша покинул периметр. Инсайдеры утверждают, что Яббаров отправлен за ворота и больше участником телестройки не является.Надо отметить, что в последнее время с ним строила отношения Маргарита Ларченко.Что же касается девушки, то информация гласит, что Ларченко телепроект покидать не стала. Хоть молодые люди и планировали бракосочетание в следующем году, но Рита предпочла не уходить из реалити-шоу, бросив потенциального жениха.Зрители и раньше говорили, что Марго использует Илюшу, ведь она кажется глупой только со стороны, а на самом деле у Ларченко довольно серьёзные планы на проект и шоу-бизнес, в частности.