АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
EUR 76.94 USD 67.37
Курс валют на 21.12.2018

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект

Скандальная звезда такого же скандального, но популярного телепроекта "Дом-2" Илья Яббаров довольно обсуждаемая личность.

На реалити-шоу он уже снискал себе славу гуляки, горлопана и беспринципного человека.

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект

И вот появилась информация, что Илюша покинул периметр. Инсайдеры утверждают, что Яббаров отправлен за ворота и больше участником телестройки не является.

Надо отметить, что в последнее время с ним строила отношения Маргарита Ларченко.

Что же касается девушки, то информация гласит, что Ларченко телепроект покидать не стала. Хоть молодые люди и планировали бракосочетание в следующем году, но Рита предпочла не уходить из реалити-шоу, бросив потенциального жениха.

Зрители и раньше говорили, что Марго использует Илюшу, ведь она кажется глупой только со стороны, а на самом деле у Ларченко довольно серьёзные планы на проект и шоу-бизнес, в частности.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России появилась новая профессия -
Романец жестко ответила Феофилактовой на
Элина Камирен вслед за Ольгой Бузовой и Аленой
Астрофизики предупредилиобщественность об
Бывшего участника "Уральских пельменей" Сергея
Участники «Дома-2» обсуждали, будет ли
Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в
Леонид Агутин рассказал о разговоре с Аллой
Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров покинул проект
Отец звезды «Дома-2» Оксаны Ряски без разрешения
В Google Chrome появилось приложение для рисования
Майя Донцова заявила, что не сможет иметь детей,
Анфиса Чехова представила клип на стих
Разработан "революционный" коктейль для лечения
Жители Нью-Мексико и Сан-Диего запечатлели на
Ксения Собчак в Instagram выложила снимок в шубе
Владимир Путин не исключает небольшого увеличения
В Подмосковье задержана банда серийных угонщиков
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Ученые: На Венере может существовать органическая
Хлое Кардашьян приучает маленькую дочь любить
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева прилюдно
"Русская Кардашьян" Квитко показала в Instagram
Треть элитных сортов популярного шотландского
Жена Александра Реввы Анжелика хочет стать пилотом
Ольга Бузова обошла Рамзана Кадырова в топ-50
Мария Шукшина раскритиковала программу “Пусть
Ученые рассказали о новой методике лечения
Марина Александрова рассказала, что её муж открыл
Просмотреть все новости