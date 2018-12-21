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Астрофизики предупредилиобщественность об аномальной активности Солнца в конце декабря

Астрофизики предупредили общественность об аномальной активности Солнца в последних числах декабря. Мощные вспышки могут отразиться на магнитном поле Земли.
Астрофизики предупредилиобщественность об аномальной активности Солнца в конце декабря

Астрофизики выяснили, что "пробудившееся" в 2017 году Солнце уже нарушило свой нормальный цикл активности и с каждым месяцем проявляет её всё больше. Вспышки светила могут быть настолько мощными, что магнитосфера планеты от такой "бомбардировки" попросту уничтожится. Земля потеряет свою защиту от радиации из космоса и выжить в таких условиях человечество не сможет.

Магнитные полюса успели значительно сместиться, что ощутили на своём самочувствии больные гипертонией и сердечными заболеваниями. Впрочем, астрофизики утешают, что моментально защитное поле не пропадёт, а происходить это будет медленно. Однако глобальная катастрофа, устроенная Солнцем, возможна, и её успели предсказать некоторые ясновидящие.

Экстрасенсы видят в 2019 году переломные события в масштабах целой планеты. Отметим также, что в 2017-м первые солнечные аномалии зафиксировала лаборатория, занимающаяся рентгеновской астрономией Солнца при Институте им. Лебедева в России.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07

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