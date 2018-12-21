Нерожденные акулы занимаются каннибализмом в материнской утробе





Сотрудники Окинавского аквариума Чурауми отмечают, что созревание акул обычно происходит в яйцах или в гестатных зародышах правой и левой стороны матки. По существу, внутриутробное развитие эмбриона акул мало чем отличается от вынашивания детенышей млекопитающими. Однако есть одно весомое различие, заключающееся в подвижности плода у морских хищников.У акул эмбрионы активно перемещаются в утробе. Скорость движения составляет примерно 8 см/с. По словам ученых, внутри материнской утробы во время беременности происходит настоящая борьба за выживание. К концу беременности у взрослой особи в живых оставался единственный зародыш, остальные были съедены в результате каннибализма.