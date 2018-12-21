Уфолог Скотт Уорринг обнаружил на снимке туманности Киля очертания загадочного человека в пальто





Тайваньский охотник за пришельцами сделал очередное открытие. Скотт Уоринг заявил, что на одном из фото, предоставленных космической станцией, можно увидеть силуэт мужчины с короткими волосами в пальто. Уфолог написал, что человек будто протягивает руку, указывая пальцем вверх. По словам любителя аномальных явлений, "след супергероя" в туманности Киля не может быть случайным.Вероятно, утверждает виртуальный специалист, жест пришельца указывает на планету, где жизнь взяла свое начало или в такой форме неизвестный показал негативное отношение к землянам.Скотт Уоринг считает, что подобное скопление пришельцы решили намеренно показать обитателям Земли после того, как они получили радиосигналы с Земли от специалистов и от него лично.Стоит ли говорить, какую реакцию вызвало сенсационное заявление эксперта в Сети. Некоторые пользователи поддержали его теорию о существовании внеземной цивилизации. Скептики написали, что у тайваньца богатая фантазия, позволяющая видеть необычное в обычных вещах.