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В Google Chrome появилось приложение для рисования

Google Chrome предлагает для пользователей новое приложение для рисования. Оно имеет название “Полотно”. Данная программа позволяет осуществлять быстрые зарисовки.

В Google Chrome появилось приложение для рисования


Она обладает ограниченным количеством инструментов. Для открытия приложения “Полотно” следует перейти к странице canvas.apps.chrome. Для обозрения пользователя предлагается небольшая программа для рисования, которая открывается непосредственно в браузере. Речь идёт о чистом листе, на котором он может рисовать с помощью четырех элементов. Инструментами программы являются карандаш, перо, маркер, мел. Можно также выбирать расцветку из предложенных вариантов либо с помощью палитры. Также в приложении доступен ластик. При этом готовый рисунок можно экспортировать на персональный компьютер, как файл PNG. Предоставляется возможность загрузки собственного изображения для рисования поверх него. Можно также открыть файлы, которые раньше были сохранены в “Полотне”. Отработанные рисунки сохраняются автоматически в учетной записи Google Chrome.

Приложение можно применять на различных браузерах и мобильных устройствах. По мнению экспертов, Chrome Canvas – это удобный способ рисования, демонстрирования возможности при помощи нового веб-стандарта типа WebAssembly.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:37

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