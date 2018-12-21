Анфиса Чехова представила клип на стих собственного сочинения

Анфиса Чехова является весьма активным пользователем социальных сетей. На ее странице в Instagram ежедневно появляются новые посты. Несколько часов назад она решила поделиться с подписчиками клипом, который был снят на стих ее собственного сочинения. В комментарии знаменитость написала, что в день своего рождения она решила сама себе сделать вот такой подарок. Исполнительница сообщила, что клип получился немного грустный, философский, но жизненный и новогодний.Подписчики Анфисы Чеховой отреагировали моментально. Они начали писать: "Клип аж до слез... С днем рождения!", "Поздравляю вас Анфиса с днём рождения. У вас очень чистая добрая душа. Стихотворение просто класс", "С праздником, стих до мурашек", "Очень крутой клип!!! Настоящее произведение искусства!!". Всего за несколько часов клип просмотрели более 24 тысяч пользователей Сети.