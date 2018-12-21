Анфиса Чехова представила клип на стих собственного сочинения
На своей страннице в Instagram Анфиса Чехова представила новый клип на стих собственного сочинения. Данная публикация привела в восторг подписчиков исполнительницы.
Анфиса Чехова является весьма активным пользователем социальных сетей. На ее странице в Instagram ежедневно появляются новые посты. Несколько часов назад она решила поделиться с подписчиками клипом, который был снят на стих ее собственного сочинения. В комментарии знаменитость написала, что в день своего рождения она решила сама себе сделать вот такой подарок. Исполнительница сообщила, что клип получился немного грустный, философский, но жизненный и новогодний.
Подписчики Анфисы Чеховой отреагировали моментально. Они начали писать: "Клип аж до слез... С днем рождения!", "Поздравляю вас Анфиса с днём рождения. У вас очень чистая добрая душа. Стихотворение просто класс", "С праздником, стих до мурашек", "Очень крутой клип!!! Настоящее произведение искусства!!". Всего за несколько часов клип просмотрели более 24 тысяч пользователей Сети.
Анфиса Чехова является весьма активным пользователем социальных сетей. На ее странице в Instagram ежедневно появляются новые посты. Несколько часов назад она решила поделиться с подписчиками клипом, который был снят на стих ее собственного сочинения. В комментарии знаменитость написала, что в день своего рождения она решила сама себе сделать вот такой подарок. Исполнительница сообщила, что клип получился немного грустный, философский, но жизненный и новогодний.
Подписчики Анфисы Чеховой отреагировали моментально. Они начали писать: "Клип аж до слез... С днем рождения!", "Поздравляю вас Анфиса с днём рождения. У вас очень чистая добрая душа. Стихотворение просто класс", "С праздником, стих до мурашек", "Очень крутой клип!!! Настоящее произведение искусства!!". Всего за несколько часов клип просмотрели более 24 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26