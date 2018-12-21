В Подмосковье задержана банда серийных угонщиков авто премиум-класса





По информации, обнародованной официальным представителем МВД Ириной Волк, вычислить и задержать угонщиков элитных автомобилей удалось благодаря совместным действиям право охранителей Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Московской области и коллег из УМВД страны по Красногорску.Члены группировки похищали машины, используя специальное оборудование. Чаще всего злоумышленники угоняли автомобили из подземных паркингов или стоянок рядом с жилыми домами.Под стражей находятся двое нарушителей закона, а остальные - под подпиской о невыезде. Против первых было возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса - "Кража". По словам Ирины Волк, следствие также проводит проверку относительно 4 мужчин, задержанных и подозреваемых в аналогичном преступлении закона.