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В Подмосковье задержана банда серийных угонщиков авто премиум-класса

В Подмосковье сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать банду серийных угонщиков авто премиум-класса. Ущерб от краж злоумышленников превышает 20 млн российских рублей.

В Подмосковье задержана банда серийных угонщиков авто премиум-класса

По информации, обнародованной официальным представителем МВД Ириной Волк, вычислить и задержать угонщиков элитных автомобилей удалось благодаря совместным действиям право охранителей Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Московской области и коллег из УМВД страны по Красногорску.

Члены группировки похищали машины, используя специальное оборудование. Чаще всего злоумышленники угоняли автомобили из подземных паркингов или стоянок рядом с жилыми домами.

Под стражей находятся двое нарушителей закона, а остальные - под подпиской о невыезде. Против первых было возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса - "Кража". По словам Ирины Волк, следствие также проводит проверку относительно 4 мужчин, задержанных и подозреваемых в аналогичном преступлении закона.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:54

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