В Подмосковье задержана банда серийных угонщиков авто премиум-класса
В Подмосковье сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать банду серийных угонщиков авто премиум-класса. Ущерб от краж злоумышленников превышает 20 млн российских рублей.
По информации, обнародованной официальным представителем МВД Ириной Волк, вычислить и задержать угонщиков элитных автомобилей удалось благодаря совместным действиям право охранителей Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Московской области и коллег из УМВД страны по Красногорску.
Члены группировки похищали машины, используя специальное оборудование. Чаще всего злоумышленники угоняли автомобили из подземных паркингов или стоянок рядом с жилыми домами.
Под стражей находятся двое нарушителей закона, а остальные - под подпиской о невыезде. Против первых было возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса - "Кража". По словам Ирины Волк, следствие также проводит проверку относительно 4 мужчин, задержанных и подозреваемых в аналогичном преступлении закона.
По информации, обнародованной официальным представителем МВД Ириной Волк, вычислить и задержать угонщиков элитных автомобилей удалось благодаря совместным действиям право охранителей Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Московской области и коллег из УМВД страны по Красногорску.
Члены группировки похищали машины, используя специальное оборудование. Чаще всего злоумышленники угоняли автомобили из подземных паркингов или стоянок рядом с жилыми домами.
Под стражей находятся двое нарушителей закона, а остальные - под подпиской о невыезде. Против первых было возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса - "Кража". По словам Ирины Волк, следствие также проводит проверку относительно 4 мужчин, задержанных и подозреваемых в аналогичном преступлении закона.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:54