Разработан "революционный" коктейль для лечения диабета





Нью-Йоркская больница Маунт-Синай и школа Icahn разработали коктейль из нескольких лекарств от диабета Harmine, находящийся на раннем этапе исследований. Препарат может регенерировать особые бета-клетки, которые участвуют в выработке инсулина. Причина заболевания 1 и 2 типов кроется в неправильной работе иммунитета. Защитная система организма уничтожает бета-клетки, как вредоносные, приводя к острой нехватке инсулина.Если отказываться от своевременного лечения, осложнения переходят на зрение, сердечную систему и почки. Harmine "перегружает" клетки в поджелудочной железе, борясь с диабетом более эффективно.Главная задача медиков на данном этапе - доставить лекарство к поджелудочной железе. Эндрю Стюарт из Маунт Синайского института отметил, что в мире нет ни одного проверенного препарата, который восстанавливал бы бета-клетки.Однако Harmine делает это с достаточной скоростью для активной выработки инсулина. Учёные возлагают на коктейль большие надежды, называя его революционным.