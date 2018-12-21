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Разработан "революционный" коктейль для лечения диабета

Американскими учёными разработан регенерирующий клетки коктейль для лечения диабета первого и второго типов. Препарат в 40 раз увеличивает производство организмом инсулина.
Разработан "революционный" коктейль для лечения диабета

Нью-Йоркская больница Маунт-Синай и школа Icahn разработали коктейль из нескольких лекарств от диабета Harmine, находящийся на раннем этапе исследований. Препарат может регенерировать особые бета-клетки, которые участвуют в выработке инсулина. Причина заболевания 1 и 2 типов кроется в неправильной работе иммунитета. Защитная система организма уничтожает бета-клетки, как вредоносные, приводя к острой нехватке инсулина.

Если отказываться от своевременного лечения, осложнения переходят на зрение, сердечную систему и почки. Harmine "перегружает" клетки в поджелудочной железе, борясь с диабетом более эффективно.

Главная задача медиков на данном этапе - доставить лекарство к поджелудочной железе. Эндрю Стюарт из Маунт Синайского института отметил, что в мире нет ни одного проверенного препарата, который восстанавливал бы бета-клетки.

Однако Harmine делает это с достаточной скоростью для активной выработки инсулина. Учёные возлагают на коктейль большие надежды, называя его революционным.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:14

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