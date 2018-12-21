Ксения Собчак в Instagram выложила снимок в шубе у вертолета

«Пост — пропаганда убийств пушных зверей!», - прямо так и пишут многочисленные фолловеры.

Светская львица тоже торопится выложить побольше красивых и пафосных фотографий у себя в аккаунте Instagram. То она рекламирует различные подарки, то подводит итоги уходящего года, а в одном из последних постов прорекламировала магазин мехов.На рекламном снимке 37-летняя Ксения позирует в шикарной шубке на фоне вертолета. Надо отметить, что эту рыжую шубу уже как-то критиковали подписчики Собчак. Кто-то был поражён её желанием носить натуральные меха, удивившись жестокости такой жаждущей справедливости девушки.Правда, надо отметить, что было и немало таких, кто заявил, что в этой шубе Собчак выглядит вальяжно и шикарно. А были и такие, кто сравнил Ксюшу с героиней из романов Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.