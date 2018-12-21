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Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков снялся в клипе победительницы «Новой фабрики звезд» Гузель Хасановой

Герой реалити-шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков сыграл главную роль в провокационном видеоклипе.

Не секрет, что после телепроекта «Замуж за Бузову» Валентин стал настоящей знаменитостью. Коробкова не только узнают на улице, просят дать автограф и сфотографироваться, но и вручают награды и приглашают различные известные издания дать интервью. А на днях выяснилось, что 34-летнего бизнесмена из Читы даже пригласили сняться в музыкальном видеоклипе.

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков снялся в клипе победительницы «Новой фабрики звезд» Гузель Хасановой

На днях победительница музыкального телешоу «Новая фабрика звезд» Гузель Хасанова презентовала на российском YouTube-канале свой новый клип на композицию «Не о тебе». Главная роль в этом творении досталась участнику скандально-известного реалити –Коробкову. В клипе Валентину пришлось вжиться в роль мужчины на одну ночь.

По сюжету главную героиню бросает ее возлюбленный. Девушка отправляется в бар гостиницы, где знакомиться с Валентином. Главные персонажи видео не стали долго разговаривать и решают подняться в номер. Ну а дальше все происходит по довольно знакомой схеме..

Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков снялся в клипе победительницы «Новой фабрики звезд» Гузель Хасановой

Нужно сказать, что о выходе видеоклипа на песню «Не о тебе» поспешил высказаться и Коробков у себя на страничке в Instagram. Валентин подчеркнул, что еще раз убедился в том, что он бы не смог нормально существовать без своих «любимых женщин».

К слову, видеоклип с участием героя проекта «Замуж за Бузову» понравился большому количеству его поклонников, которые просто-таки забросали бизнесмена большим количеством приятных слов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53

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