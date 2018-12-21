Жители Нью-Мексико и Сан-Диего запечатлели на камеры планету Нибиру в ночном небе
Эксперты считают, что Нибиру перестала быть мифом, поскольку эта планета появилась в поле зрения человека. Жителям Нью-Мексико и Сан-Диего удалось запечатлеть на камеры Планету Х в ночном небе.
В последнее время Нибиру начали замечать в различных уголках земного шара. Специалисты считают, что такое явление может быть предвестником конца света. Но никто точно не знает, когда это может произойти. Эксперты изучают все сведения, полученные от очевидцев. Недавно Нибиру была замечена в Нью-Мексико и Сан-Диего, там свидетелям удалось даже заснять опасный объект на камеру. Специалисты уже изучили снимки, полученные от очевидцев, и сделали вывод, что на них действительно Нибиру.
Также стало известно, что таинственная планета недавно была замечена в Чехии и Санкт-Петербурге. Некоторые эксперты полагают, что такое явление может означать скорый конец света.
В последнее время Нибиру начали замечать в различных уголках земного шара. Специалисты считают, что такое явление может быть предвестником конца света. Но никто точно не знает, когда это может произойти. Эксперты изучают все сведения, полученные от очевидцев. Недавно Нибиру была замечена в Нью-Мексико и Сан-Диего, там свидетелям удалось даже заснять опасный объект на камеру. Специалисты уже изучили снимки, полученные от очевидцев, и сделали вывод, что на них действительно Нибиру.
Также стало известно, что таинственная планета недавно была замечена в Чехии и Санкт-Петербурге. Некоторые эксперты полагают, что такое явление может означать скорый конец света.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07