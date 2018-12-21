Звезда «Дома-2» Алена Водонаева прилюдно потрогала мужское достоинство своего супруга Алексея

«Водонаева, ты вообще с ума сошла? Что ты вытворяешь?» - пишут в Сети.





Всем известно, что на днях Алена официально представила свою книгу под названием «Голая». По словам самой «писательницы», она уверена в том, что ее творение разлетится буквально за несколько дней, а опыт некоторых коллег таких, как Ксения Собчак и Ольга Бузова к ней не будет иметь никакого отношения.За несколько месяцев до самой презентации Водонаева во всеуслышание принялась говорить о своей книге, а также объявила о том, что уже принимает предзаказы. Впрочем, вероятно всего, что телезнаменитости забыли объяснить, что предзаказы никогда не имели никакого отношения к самим продажам тиража, ведь могут заказать триста книг, а продать в итоге лишь три.По всей видимости от своего безмерного счастья бывшая участница «Дома-2» перестала себя контролировать на презентации собственного творения, и прилюдно принялась щупать своего супруга известного музыканта Алексея Косинуса за его мужское достоинство даже тогда, когда они позировали перед репортерами.Эти фотографии разлетелись по социальным сетям буквально за несколько минут. Нужно сказать, что интернет-пользователей шокировало поведение Водонаевой. Один за другим фолловеры принялись буквально забрасывать Алену нелицеприятными комментариями, указывая ей на то, что так вести себя на публике нельзя.