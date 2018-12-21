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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева прилюдно потрогала мужское достоинство своего супруга Алексея

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева шокировала публику своей слишком откровенной выходкой.

Всем известно, что на днях Алена официально представила свою книгу под названием «Голая». По словам самой «писательницы», она уверена в том, что ее творение разлетится буквально за несколько дней, а опыт некоторых коллег таких, как Ксения Собчак и Ольга Бузова к ней не будет иметь никакого отношения.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева прилюдно потрогала мужское достоинство своего супруга Алексея

За несколько месяцев до самой презентации Водонаева во всеуслышание принялась говорить о своей книге, а также объявила о том, что уже принимает предзаказы. Впрочем, вероятно всего, что телезнаменитости забыли объяснить, что предзаказы никогда не имели никакого отношения к самим продажам тиража, ведь могут заказать триста книг, а продать в итоге лишь три.

По всей видимости от своего безмерного счастья бывшая участница «Дома-2» перестала себя контролировать на презентации собственного творения, и прилюдно принялась щупать своего супруга известного музыканта Алексея Косинуса за его мужское достоинство даже тогда, когда они позировали перед репортерами.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева прилюдно потрогала мужское достоинство своего супруга Алексея

Эти фотографии разлетелись по социальным сетям буквально за несколько минут. Нужно сказать, что интернет-пользователей шокировало поведение Водонаевой. Один за другим фолловеры принялись буквально забрасывать Алену нелицеприятными комментариями, указывая ей на то, что так вести себя на публике нельзя.

«Водонаева, ты вообще с ума сошла? Что ты вытворяешь?» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34

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