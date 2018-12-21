Хлое Кардашьян приучает маленькую дочь любить свое тело

Недавно в одном из интервью Хлое Кардашьян призналась, что уже начала приучать Тру любить себя и собственное тело. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» рассказала, что они с дочкой становятся напротив зеркала и она обязательно говорит отражению что-то хорошее. Делает это Хлое Кардашьян лишь для того, чтобы Тру могла себя полюбить и принять такой, какая она есть. Ведь знаменитость знает, как тяжело постоянно поддерживать свою фигуру в идеальной форме, прибегая как к пластическим операциям, так и к изнурительным занятиям спортом.Хлое Кардашьян очень любит свою дочку и часто публикует ее снимки в социальных сетях. Тру уже стала любимицей миллионов пользователей Instagram. Снимки с ее изображением набирают огромное количество лайков за минимальные сроки.