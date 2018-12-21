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Хлое Кардашьян приучает маленькую дочь любить свое тело

В апреле текущего года Хлое Кардашьян родила дочь, которой дали имя Тру. Сейчас стало известно, что звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» приучает маленькую наследницу любить свое тело.

Хлое Кардашьян приучает маленькую дочь любить свое тело

Недавно в одном из интервью Хлое Кардашьян призналась, что уже начала приучать Тру любить себя и собственное тело. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» рассказала, что они с дочкой становятся напротив зеркала и она обязательно говорит отражению что-то хорошее. Делает это Хлое Кардашьян лишь для того, чтобы Тру могла себя полюбить и принять такой, какая она есть. Ведь знаменитость знает, как тяжело постоянно поддерживать свою фигуру в идеальной форме, прибегая как к пластическим операциям, так и к изнурительным занятиям спортом.

Хлое Кардашьян приучает маленькую дочь любить свое тело

Хлое Кардашьян очень любит свою дочку и часто публикует ее снимки в социальных сетях. Тру уже стала любимицей миллионов пользователей Instagram. Снимки с ее изображением набирают огромное количество лайков за минимальные сроки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:38

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