"Русская Кардашьян" Квитко показала в Instagram фотосессию в горах

24-летняя Квитко решила отметить новогодние праздники в обстановке настоящей снежной зимы и для этого отправилась на гору Аспен в штате Колорадо. Поскольку "русская Кардашьян" проживает в США, ей не пришлось ехать далеко. Блогерша сделала несколько кадров на фоне заснеженных вершин, однако не надела горнолыжный костюм, а предпочла обтягивающие джинсы и куртку, как всегда показывая свою привлекательную фигуру.Не побоялась Квитко и выйти полуголой на мороз. Под длинную шубу модель надела слитый купальник, который, впрочем, не спрятал большую грудь и ягодицы. Поклонники восхитились смелостью блогерши, одарив её комплиментами и назвав снежным ангелом.