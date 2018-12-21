"Русская Кардашьян" Квитко показала в Instagram фотосессию в горах
"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко показала подписчикам в Instagram фотосессию в горах. Модель накинула тёплую куртку, однако сделала и пару кадров в обнажённом виде.
24-летняя Квитко решила отметить новогодние праздники в обстановке настоящей снежной зимы и для этого отправилась на гору Аспен в штате Колорадо. Поскольку "русская Кардашьян" проживает в США, ей не пришлось ехать далеко. Блогерша сделала несколько кадров на фоне заснеженных вершин, однако не надела горнолыжный костюм, а предпочла обтягивающие джинсы и куртку, как всегда показывая свою привлекательную фигуру.
Не побоялась Квитко и выйти полуголой на мороз. Под длинную шубу модель надела слитый купальник, который, впрочем, не спрятал большую грудь и ягодицы. Поклонники восхитились смелостью блогерши, одарив её комплиментами и назвав снежным ангелом.
24-летняя Квитко решила отметить новогодние праздники в обстановке настоящей снежной зимы и для этого отправилась на гору Аспен в штате Колорадо. Поскольку "русская Кардашьян" проживает в США, ей не пришлось ехать далеко. Блогерша сделала несколько кадров на фоне заснеженных вершин, однако не надела горнолыжный костюм, а предпочла обтягивающие джинсы и куртку, как всегда показывая свою привлекательную фигуру.
Не побоялась Квитко и выйти полуголой на мороз. Под длинную шубу модель надела слитый купальник, который, впрочем, не спрятал большую грудь и ягодицы. Поклонники восхитились смелостью блогерши, одарив её комплиментами и назвав снежным ангелом.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:29