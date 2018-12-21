Треть элитных сортов популярного шотландского виски оказались подделкой





Данное исследование было проведено сотрудниками Центра, занимающегося экологическими исследованиями, входящего в состав Шотландского университета, расположенного на территории Восточного Килбрайда. Специалисты проверили пятьдесят пять бутылок элитного спиртного. При этом исследователи применяли современные способы специального радиоуглеродного датирования. Проведя исследование эксперты выяснили, что двадцать одна бутылка данного элитного спиртного напитка оказалась подделкой. Как стало известно, образцы были представлены брокерской компанией, которая именуется как Rare Whiskey 101. Стоит отметить, что бутылки выбирали произвольным образом среди различных частных существующих коллекций, а также известных аукционных домов.Кроме прочих марок, подделкой в данном случае оказался сорт Ardbeg 1885, который принадлежал одному из частных коллекционеров. Его приобрели в рамках аукциона Thorne's Heritage. Его якобы разлили в начале двадцатого столетия. Подлинный напиток расценивается в $700 000.