Ольга Бузова обошла Рамзана Кадырова в топ-50 российских персон 2018 года
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уступил три строчки новоиспеченной артистке Ольге Бузовой.
Не секрет, что каждый год составляется список самых известных личностей, имена которых упоминались российскими журналистами в большинстве случаев.
В текущем году к всеобщему изумлению телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не только появилась в данном списке, но и смогла обогнать в этом рейтинге чеченского лидера Рамзана Кадырова. Выше поющей ведущей, на 18-й позиции списка, оказались главным образом государственные и политические деятели во главе с президентом Российской Федерации – Владимиром Путиным, который как обычно занял первую позицию.
По информации, которая появилась в социальных сетях несколько часов назад, с января по декабрь 2018-го года различные репортеры в России упоминали фамилию Ольги Бузовой по меньшей мере 132 757 раз, в то время как о Рамзане Кадырове писали всего 128 666 различных статей.
Нужно отметить, что Ольга поспешила похвастаться столь неожиданной победой и сообщила поклонникам у себя на страничке в Instagram, что ей удалось попасть в Топ-50 российских персон.
К слову, инста-блог Бузовой повлиял на то, что певица смогла попасть в данный рейтинг, так как на телезнаменитость подписано 14,3 миллиона пользователей. Следует обратить внимание еще на то, что коллега Ольги – Ксения Собчак также попала в этой рейтинг, но оказалась значительно выше 32-летней артистки, заняв 10-ю строчку.
Не секрет, что каждый год составляется список самых известных личностей, имена которых упоминались российскими журналистами в большинстве случаев.
В текущем году к всеобщему изумлению телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не только появилась в данном списке, но и смогла обогнать в этом рейтинге чеченского лидера Рамзана Кадырова. Выше поющей ведущей, на 18-й позиции списка, оказались главным образом государственные и политические деятели во главе с президентом Российской Федерации – Владимиром Путиным, который как обычно занял первую позицию.
По информации, которая появилась в социальных сетях несколько часов назад, с января по декабрь 2018-го года различные репортеры в России упоминали фамилию Ольги Бузовой по меньшей мере 132 757 раз, в то время как о Рамзане Кадырове писали всего 128 666 различных статей.
Нужно отметить, что Ольга поспешила похвастаться столь неожиданной победой и сообщила поклонникам у себя на страничке в Instagram, что ей удалось попасть в Топ-50 российских персон.
К слову, инста-блог Бузовой повлиял на то, что певица смогла попасть в данный рейтинг, так как на телезнаменитость подписано 14,3 миллиона пользователей. Следует обратить внимание еще на то, что коллега Ольги – Ксения Собчак также попала в этой рейтинг, но оказалась значительно выше 32-летней артистки, заняв 10-ю строчку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:07