Ольга Бузова обошла Рамзана Кадырова в топ-50 российских персон 2018 года





Не секрет, что каждый год составляется список самых известных личностей, имена которых упоминались российскими журналистами в большинстве случаев.В текущем году к всеобщему изумлению телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова не только появилась в данном списке, но и смогла обогнать в этом рейтинге чеченского лидера Рамзана Кадырова. Выше поющей ведущей, на 18-й позиции списка, оказались главным образом государственные и политические деятели во главе с президентом Российской Федерации – Владимиром Путиным, который как обычно занял первую позицию.По информации, которая появилась в социальных сетях несколько часов назад, с января по декабрь 2018-го года различные репортеры в России упоминали фамилию Ольги Бузовой по меньшей мере 132 757 раз, в то время как о Рамзане Кадырове писали всего 128 666 различных статей.Нужно отметить, что Ольга поспешила похвастаться столь неожиданной победой и сообщила поклонникам у себя на страничке в Instagram, что ей удалось попасть в Топ-50 российских персон.К слову, инста-блог Бузовой повлиял на то, что певица смогла попасть в данный рейтинг, так как на телезнаменитость подписано 14,3 миллиона пользователей. Следует обратить внимание еще на то, что коллега Ольги – Ксения Собчак также попала в этой рейтинг, но оказалась значительно выше 32-летней артистки, заняв 10-ю строчку.