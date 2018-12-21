Жена Александра Реввы Анжелика хочет стать пилотом

Избранница популярного российского артиста не могла не поделиться с поклонниками новостью о недавних достижениях. Анжелика призналась, что ей удалось посадить самолёт. По словам жены юмориста, сейчас это пока тренажер. Вероятно, что на достигнутом она не будет останавливаться и, возможно, скоро фанаты смогут увидеть Анжелику за штурвалом настоящего агрегата.Фолловеры оценили старания и усердие своей фаворитки: "Правильно, хозяйственная и практичная девушка", "Это ответственная Победа! Не останавливаться.", "Молодец, очень круто", "Очень круто уметь летать", "Вы молодец большая", "Какая ты умница, и на коня, и в горящую избу".