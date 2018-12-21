Мария Шукшина раскритиковала программу “Пусть говорят” из-за вмешательства в личную жизнь Высоцкого

Звезда была возмущена, что в студии находились мнимые наследники великого артиста, которые даже прошли тест ДНК, не подтвердивший их родство. После просмотра сюжета Мария Шукшина написала в Instagram пост, призывая неравнодушных людей поддержать документ о закрытии подобных эфиров.Знаменитость отметила, что: “ Сегодня один из федеральных каналов опять „копался“ в личной жизни, на сей раз Гения 20 века Владимира Высоцкого” Актриса попросила ведущих шоу прекратить глумиться над выдающимися личностями страны, которые остаются гордостью родины, иронично назвав свою просьбу гласом вопиющего в пустыне. Подписчики и коллеги подержали ее в комментариях.