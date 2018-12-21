Ученые рассказали о новой методике лечения псориаза





Ранее считалось, что молекула JARID2 содержится исключительно в ДНК развивающегося эмбриона. Но доктор Адити Канхере нашел укороченную форму данного элемента в эпителии взрослого человека. Элемент был скрещен с N-JARID2, после чего ученые получили совершенно новый функциональный препарат.В результате многих болезней клетки пораженного участка тела не могут нормально делиться. Не исключением стал псориаз. Он разрушает поверхность кожи, из-за чего образуются красные или розовые чешуйки. Препарат на основе N-JARID2 способен затормозить развитие псориаза и вернуть клеткам кожи возможность нормализовать данный процесс.