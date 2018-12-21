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Ученые рассказали о новой методике лечения псориаза

Британские ученые разработали эффективную методику лечения псориаза. Сотрудники из Университета Бирмингема обнаружили, что белковый фрагмент молекулы JARID2 не только блокирует развитие этого генетического заболевания, но и улучшает состояние кожи.

Ученые рассказали о новой методике лечения псориаза


Ранее считалось, что молекула JARID2 содержится исключительно в ДНК развивающегося эмбриона. Но доктор Адити Канхере нашел укороченную форму данного элемента в эпителии взрослого человека. Элемент был скрещен с N-JARID2, после чего ученые получили совершенно новый функциональный препарат.

В результате многих болезней клетки пораженного участка тела не могут нормально делиться. Не исключением стал псориаз. Он разрушает поверхность кожи, из-за чего образуются красные или розовые чешуйки. Препарат на основе N-JARID2 способен затормозить развитие псориаза и вернуть клеткам кожи возможность нормализовать данный процесс.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:55

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