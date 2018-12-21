Марина Александрова рассказала, что её муж открыл для нее новый мир





Александрова вспомнила, как многие лица были уверены, что она вышла замуж за своего избранника по расчету. По их мнению, знаменитость за счёт Болтенко могла получать хорошие роли. Актриса решила никого в этом не переубеждать, отметив, что супруг всегда ей помогает советами. Он знает, что следует делать Марине. Актриса рада, что она замужем за таким правильным мужчиной. По словам знаменитости, эталоном счастья она считает своих родителей, живущих душа в душу уже 38 лет. Она желает повторить данный путь со своим любимым мужем.Актриса отметила, что Андрей Болтенко открыл для нее новый мир. Режиссёр познакомил Марину с современным искусством.