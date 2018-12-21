Ян Цапник поделился историей о необычном знакомстве со своей супругой





По словам Яна Цапника, он в течение двадцати лет был счастлив в браке со своей женой Галиной. Актёр влюбился в свою будущую супругу при первом же знакомстве. В этот же день он попросил руки и сердца у девушки. Такой романтике предшествовал довольно курьезный случай, который произошёл в одном из ночных клубов. Актер там появился с другом уже в довольно нетрезвом состоянии. Там он повстречал девушку, сильно напоминающую ему японку. Актёр начал говорить с ней на английском языке. Однако потом он выяснил, что Галина отлично знает русский язык.Ян с Галиной на сегодняшний день воспитывают двух детей. Актёр в интервью вспомнил также про лихие «девяностые». Он тогда после репетиций, а также спектаклей вынужден был подрабатывать озвучиванием кинолент.