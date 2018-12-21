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Олег Газманов в Instagram раскритиковал Николая Расторгуева за курение

Олег Газманов в Instagram подверг публичной критике Николая Расторгуева, являющегося солистом группы «Любэ». Российский певец раскритиковал пагубную привычку своего коллеги, а именно курение.

Олег Газманов в Instagram раскритиковал Николая Расторгуева за курение


Певец в Сеть также добавил новое фото, на котором он изображён вместе с Николаем Расторгуевым. На снимке он держит в руке тлеющую сигарету. Увидев данную публикацию, поклонники Газманова конечно были в шоке. Многие начали писать своему кумиру, что ему не следует курить. Другие заметили, что данная вредная привычка плохо отразиться на здоровье певца, и он не сможет в дальнейшем делать своё знаменитое сальто во время выступлений. Но, разобравшись в данной ситуации, фолловеры смогли облегчённо вздохнуть. Дело в том, что сигарета в данном случае принадлежит лидеру группы «Любэ». В свою очередь Газманов подверг публичной критике коллегу за то, что он до сих пор не избавился от данной вредной привычки. Певец забрал у Николая сигарету, подписав пост: «Бросай курить, Коля».

Многие поклонники звезды поддержали данную инициативу, отметив, что 61-летний Николай Расторгуев выглядит намного хуже своего 67-летнего коллеги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:14

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