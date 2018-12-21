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"Папа нас бросил": На "Доме-2" Ольга Рапунцель высказала упрёки Дмитрию Дмитренко

Сегодня, 21 декабря многочисленные зрители скандального телепроекта "Дом-2" увидят очередную ссору в веселой семейке Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.

Надо отметить, что болельщики реалити-шоу уже отмечали, каким замечательным папой оказался Дмитрий. Отец заботится о крошечной дочурке Василисе. И если Оля предпочитает обращаться за помощью к бабушке, Татьяне Владимировне, то папа с удовольствием возится со своей малышкой.

"Папа нас бросил": На "Доме-2" Ольга Рапунцель высказала упрёки Дмитрию Дмитренко

Надо отметить, что Рапунцель часто прямо-таки выходит из себя, когда остается с Васей лишний часок.

А в последнее время девушка вообще часто сетует на свою "тяжелую" материнскую долю. И если Дмитриенко смог как-то найти с коллективом общий язык и теперь частый гость в общем доме, то Рапа продолжает со всеми огрызаться и винить "всех во всём".

А общение мужа с коллективом уже выходит ему боком.

"Папа нас бросил": На "Доме-2" Ольга Рапунцель высказала упрёки Дмитрию Дмитренко

Сегодня в эфире болельщики увидят, как девушка устраивает разнос своему мужу за то, что его не было полтора часа дома. Рапунцель говорит, что она в четырех стенах томилась от скуки и ей очень не нравится, что Дима на целых 90 минут бросает семью.

Правда, надо отметить, что за малышом присматривала вовсе не Ольга, а бабушка Таня.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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