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Вера Васильева рассказала о своем конфликте с Александром Ширвиндтом

Российская театральная и киноактриса Вера Васильева рассказала, на почве чего у нее произошел конфликт с Александром Ширвиндтом. Художественный руководитель хотел дать ей эпизодическую роль в пьесе Романа Виктюка «Реквием по Радамесу», но артистка предпочла покинуть прослушивания.

Вера Васильева рассказала о своем конфликте с Александром Ширвиндтом


Все началось с того, что Александр Ширвиндт позвал к себе Веру Васильеву и Ольгу Аросеву, предложив им прийти на прослушивание. Звезды согласились, однако когда они пришли в зал, то увидели там еще и Елену Образцову. Васильева тогда не придала этому весомого значения, подумав, что присутствие ее коллеги обусловлено знакомством с Ширвиндтом.

Однако по мере прослушивания все очевиднее становился тот факт, что Васильевой в пьесе достанется только второстепенная роль, тогда как Аросева и Образцова получат главные партии. Актриса в гневе раскланялась и покинула зал. Конфликт предстояло уладить самому Роману Виктюку. Через несколько дней он повстречал Васильеву и сам лично предложил ей сыграть одну из главных ролей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:52

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