Вера Васильева рассказала о своем конфликте с Александром Ширвиндтом

Все началось с того, что Александр Ширвиндт позвал к себе Веру Васильеву и Ольгу Аросеву, предложив им прийти на прослушивание. Звезды согласились, однако когда они пришли в зал, то увидели там еще и Елену Образцову. Васильева тогда не придала этому весомого значения, подумав, что присутствие ее коллеги обусловлено знакомством с Ширвиндтом.Однако по мере прослушивания все очевиднее становился тот факт, что Васильевой в пьесе достанется только второстепенная роль, тогда как Аросева и Образцова получат главные партии. Актриса в гневе раскланялась и покинула зал. Конфликт предстояло уладить самому Роману Виктюку. Через несколько дней он повстречал Васильеву и сам лично предложил ей сыграть одну из главных ролей.