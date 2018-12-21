Максим Матвеев трогательно поздравил Елизавету Боярскую с днем рождения в Instagram

Артист в поздравительном посте отметил, что его жена – это просто чудо. Он пожелал, чтобы жизнь артистки блистала красотой, а также новыми красками, чтобы она встречала людей, наполняющих жизнь позитивом, вдохновением. Многие фолловеры также присоединились к данным поздравлениям. Они выразили Боярской, которая недавно стала мамой, много тёплых слов и пожеланий.Поклонники в комментариях заметили, что Елизавета Боярская прекрасна как внешне, так и внутренне. По их мнению, она являются глубокой, цельной, красивой, самодостаточной. Фолловеры пожелали здоровья, счастья, любви, семейного благополучия актрисе и ее близким.