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"Дом-2": Где квартира "Человека года" Романа Капаклы?

На популярном телепроекте "Дом-2" зрители внимательно следили за конкурсом "Человек года".

Напомним, в этом конкурсе телестройки разыгрывается квартира. И не где-нибудь, а в Москве.

"Дом-2": Где квартира "Человека года" Романа Капаклы?

Итак, конкурс завершён. В этом году победителем стал бойфренд Марины Африкантовой Роман Капаклы. Сейчас у болельщиков реалити-шоу встаёт вопрос, а действительно ли молодой человек получит эту квартиру или это очередная утка от "оргов"?

С момента оглашения итогов "Человека года" и объявления победителем Капаклы, ключи от заветного жилья ему так никто и не дал.

Ходят слухи, что Роман попал в ту же ситуацию, что и когда-то победившая в этом конкурсе, Ольга Ветер. Девушка ждала своё призовое жильё свыше 2-х лет. И лишь недавно Оля стала обладательницей ключей.

"Дом-2": Где квартира "Человека года" Романа Капаклы?

Может Рому на днях отвезут на какой-нибудь котлован многочисленного начинающегося жилкомплекса или покажут выставочную квартиру, сделанную под "серый ключ", а по-настоящему, парень получит квартиру лишь через год-полтора, а то и два, переживают зрители проекта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:37

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