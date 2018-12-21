"Дом-2": Где квартира "Человека года" Романа Капаклы?
На популярном телепроекте "Дом-2" зрители внимательно следили за конкурсом "Человек года".
Напомним, в этом конкурсе телестройки разыгрывается квартира. И не где-нибудь, а в Москве.
Итак, конкурс завершён. В этом году победителем стал бойфренд Марины Африкантовой Роман Капаклы. Сейчас у болельщиков реалити-шоу встаёт вопрос, а действительно ли молодой человек получит эту квартиру или это очередная утка от "оргов"?
С момента оглашения итогов "Человека года" и объявления победителем Капаклы, ключи от заветного жилья ему так никто и не дал.
Ходят слухи, что Роман попал в ту же ситуацию, что и когда-то победившая в этом конкурсе, Ольга Ветер. Девушка ждала своё призовое жильё свыше 2-х лет. И лишь недавно Оля стала обладательницей ключей.
Может Рому на днях отвезут на какой-нибудь котлован многочисленного начинающегося жилкомплекса или покажут выставочную квартиру, сделанную под "серый ключ", а по-настоящему, парень получит квартиру лишь через год-полтора, а то и два, переживают зрители проекта.
Напомним, в этом конкурсе телестройки разыгрывается квартира. И не где-нибудь, а в Москве.
Итак, конкурс завершён. В этом году победителем стал бойфренд Марины Африкантовой Роман Капаклы. Сейчас у болельщиков реалити-шоу встаёт вопрос, а действительно ли молодой человек получит эту квартиру или это очередная утка от "оргов"?
С момента оглашения итогов "Человека года" и объявления победителем Капаклы, ключи от заветного жилья ему так никто и не дал.
Ходят слухи, что Роман попал в ту же ситуацию, что и когда-то победившая в этом конкурсе, Ольга Ветер. Девушка ждала своё призовое жильё свыше 2-х лет. И лишь недавно Оля стала обладательницей ключей.
Может Рому на днях отвезут на какой-нибудь котлован многочисленного начинающегося жилкомплекса или покажут выставочную квартиру, сделанную под "серый ключ", а по-настоящему, парень получит квартиру лишь через год-полтора, а то и два, переживают зрители проекта.