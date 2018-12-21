Агата Муцениеце рассказала журналистам о причине разлада отношений с Павлом Прилучным
Летом поклонники звездной пары активно обсуждали новость, связанную с их личной жизнью, а хейтеры говорили о завершении брака между супругами. Агата Муцениеце во время интервью рассказала журналистам о причине разлада отношений с Павлом Прилучным.
Актриса отметила, что проблемы в их семье начались с мелочей, однако потом между звездами часто возникали ссоры. Избранник называл Агату Муцениеце карьеристкой, готовой ради съемок забыть про близких людей, но сама артистка с 16-летнего возраста привыкла работать. Кроме того, знаменитость хотела быть личностью, а не просто супругой Павла Прилучного.
Актер тоже говорил журналистам, что многие коллеги разорвали отношения из-за того, что каждый жил своей жизнью. Тогда он даже уехал из дома и неделю жил в отеле, но потом осознал, что не может жить без своей половинки, так что после возвращения за остальными вещами решил помириться с супругой.
Актриса отметила, что проблемы в их семье начались с мелочей, однако потом между звездами часто возникали ссоры. Избранник называл Агату Муцениеце карьеристкой, готовой ради съемок забыть про близких людей, но сама артистка с 16-летнего возраста привыкла работать. Кроме того, знаменитость хотела быть личностью, а не просто супругой Павла Прилучного.
Актер тоже говорил журналистам, что многие коллеги разорвали отношения из-за того, что каждый жил своей жизнью. Тогда он даже уехал из дома и неделю жил в отеле, но потом осознал, что не может жить без своей половинки, так что после возвращения за остальными вещами решил помириться с супругой.