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Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака
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Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака

Исследователи из США создали новую систему доставки лекарств бактериями, которая расширит возможности лечения любых видов рака. Первые испытания метода на лабораторных грызунах продемонстрировали на 70% более эффективный результат от терапии в сравнении с обычными инъекциями.

Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака

Группа преподавателей-исследователей из Университета Virginia Tech в США некоторое время назад занялась разработкой совершенно нового метода доставки лекарства к поражённым клеткам при онкологии. Специалисты понимали, что даже самый эффективный препарат, вводимый в организм в виде инъекции, не даёт ожидаемого результата, так как не все его наночастицы в полном объёме достигают агрессивной клетки. Исходя из этого, эксперты перепробовали множество способов, которые, по их мнению, помогли бы препарату достичь места назначения.

После ряда неудачных попыток, учёные обратили внимание на бактерии сальмонеллы, которые, как выяснилось, имеют свойство проникать и всасываться в стенки других клеток, даже таких плотных, как раковые. Затем исследователи разработали способ, позволяющий «присоединить» наночастицы противоракового препарата к тем самым бактериям штамма Salmonella enterica serovar Typhimurium VNP20009, и получили уникальные частицы, названные NanoBEADS. Таким образом, специалисты использовали бактерии сальмонеллы в качестве автономных транспортных средств для наночастиц лекарства.

Система доставки лекарств бактериями расширит возможности лечения рака

Первые испытания новой системы доставки лекарств бактериями проходили в лабораторных условиях на грызунах с раком молочной железы. Раковые клетки тех подопытных, которым вводились частицы NanoBEADS, продемонстрировали 80-кратное улучшение всасывания лекарственного препарата в сравнении с обычными инъекциями. Эксперты готовятся к новым испытаниям, но уже уверены, что изобретённая система доставки лекарств бактериями сальмонеллы несомненно в разы повысит эффективность лечения рака.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:50

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