Актёр Александр Петров построил собственный бутик-отель
Актёр Александр Петров, известный зрителям по сериалу «Полицейский с Рублёвки», недавно рассказал о построенном им бутик-отеле в родном городе Переславле-Залесский (Ярославская область). Официальное открытие нового заведения планируется на лето 2019 года, но название у отеля уже есть – «Petrov Avenue».
Актёрская карьера Александра Петрова пока ещё весьма не продолжительна, но очень плодотворна. 29-летний актёр успел сыграть большое количество ролей, а роль Гриши Измайлова из сериала «Полицейский с Рублёвки» принесла ему, наверное, наибольшую популярность.
Кроме работы в кино Петров увлекается фотографией и футболом, а также планирует развитие собственного отельного бизнеса. В родном городе актёр построил новый отель, который по его словам, скорее будет местом встречи друзей, нежели заведением для туристов.
Актёр принимал участие практически во всех этапах строительства отеля – от проекта до меню ресторана. Все номера стилизованы под любимые фильмы Александра, а кухня соответствует его гастрономическим предпочтениям.
В планах на дальнейшее будущее у актёра открытие при отеле небольшой школы актёрского мастерства, помогающей молодым талантам пробить дорогу на сцену и телеэкран. А преподавателями будут приглашены друзья-актёры Александра Петрова, на собственном опыте показывающие, что и небольшие школы способны выпускать великих артистов.
Актёрская карьера Александра Петрова пока ещё весьма не продолжительна, но очень плодотворна. 29-летний актёр успел сыграть большое количество ролей, а роль Гриши Измайлова из сериала «Полицейский с Рублёвки» принесла ему, наверное, наибольшую популярность.
Кроме работы в кино Петров увлекается фотографией и футболом, а также планирует развитие собственного отельного бизнеса. В родном городе актёр построил новый отель, который по его словам, скорее будет местом встречи друзей, нежели заведением для туристов.
Актёр принимал участие практически во всех этапах строительства отеля – от проекта до меню ресторана. Все номера стилизованы под любимые фильмы Александра, а кухня соответствует его гастрономическим предпочтениям.
В планах на дальнейшее будущее у актёра открытие при отеле небольшой школы актёрского мастерства, помогающей молодым талантам пробить дорогу на сцену и телеэкран. А преподавателями будут приглашены друзья-актёры Александра Петрова, на собственном опыте показывающие, что и небольшие школы способны выпускать великих артистов.