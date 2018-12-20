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Маргарита Овсянникова рада победе Романа Капаклы в конкурсе «Человек года»

Пока участник «Дома-2» Роман Капаклы привыкает к званию «Человека года-2018», а его поклонники ищут район в Москве, где находится призовая квартира, экс-герои телепроекта высказывают свое мнение по поводу справедливости итогов конкурса.

Так, Оксана Ряска до сих пор не может поверить в то, что ее бывшие коллеги отдали предпочтение молодому и перспективному парню, который в силах самостоятельно заработать на жилье в столице, а не одинокой беременной девушке.

Маргарита Овсянникова рада победе Романа Капаклы в конкурсе «Человек года»

По мнению экс-звезды реалити-шоу, стать человеком года должна была именно Алена Савкина, которая после предательства любимого мужчины не стала отказываться от ребенка, а приняла решение быть матерью-одиночкой, несмотря на свой юный возраст.

А вот Маргарита Овсянникова придерживается абсолютно другого мнения. Она считает, что Алене достаточно удачно выйти замуж, и у нее в жизни будет абсолютно все: и квартира, и машина, и другие материальные блага. Роме же необходимо очень постараться для того, чтобы чего-то добиться, поэтому ему необходима квартира в Москве, дабы иметь хоть какую-то точку опоры.

Маргарита Овсянникова рада победе Романа Капаклы в конкурсе «Человек года»

Стоит отметить, что блондинка думала так не всегда. Изначально она поддерживала Савкину, но после оглашения результатов конкурса поняла, что победа Капаклы была все-таки нужнее.

Многие зрители удивились, что Марго поддержала парня, ведь будучи в периметре у них были не самые теплые отношения, и Рома даже несколько раз обещал силой разобраться с девушкой, не следящей за тем, что она говорит и кому.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:30

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