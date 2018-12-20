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Психологи: В течение жизни люди проходят через три стадии одиночества

Американские психологи утверждают, что в течение всей жизни люди проходят через три основные стадии одиночества. По словам автора нового исследования Дилипа Джеста, наиболее острые проявления этого чувства наблюдаются в возрасте 20-ти, 50-ти и 80-ти лет.

Психологи: В течение жизни люди проходят через три стадии одиночества

Психологи из Калифорнии заинтересовались изучением темы одиночества среди людей разных возрастов, решив провести новое исследование с привлечением респондентов от 20 до 101 года. Главной целью учёных было выяснить, что же заставляет подавляющее большинство населения чувствовать себя одинокими даже в окружении массы друзей и близких. Анкетирование, а также анализ психического самочувствия участников в разное время позволило экспертам предположить, что чаще иногда человек испытывает угнетающее чувство одиночества независимо от наличия товарищей рядом.

Кроме того, психологи пришли к выводу, что в течение всей жизни практически все люди проходят через три основные стадии одиночества, которые связаны с возрастными амбициями и состоянием удовлетворённости настоящим. Оказалось, что первый этап острых переживаний происходит после 20 лет, когда человек испытывает дискомфорт из-за невозможности найти себя и выбрать дело, которым будет заниматься в дальнейшем. В 50 лет, анализируя оставленные позади года, люди склонны испытывать одиночество из-за того, что не достигли желаемого, а вот после 80 лет одиночество проявляется в своём первоначальном значении, так как в таком возрасте в окружении человека практически не остаётся друзей и близких родственников.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:15

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