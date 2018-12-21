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Медики объяснили, чем опасна ходьба по дому без обуви

Многие врачи и медицинские эксперты уже достаточно давно высказывают своё мнение о хождении по дому без обуви. Они считают, ходьба босыми ногами по полу может принести вред организму человека, и называют свои доводы.

Медики объяснили, чем опасна ходьба по дому без обуви

1. Учёные из Аризонского университета в результате проведённых исследований установили, обычная обувь переносит на чисто вымытый пол около 400 тысяч бактерий, которые попадают на босые ноги, следовательно, какой-то процент попадёт и в организм.

2. Эксперт-инфекционист Амеш Адалья из Университета им. Джона Хопкинса утверждает, больше 98% известных учёным микробов почти полностью безопасны, но при этом она уверена, носить в доме обувь всё же необходимо.

3. Доктор-ортопед Рустам Фахрутдинов, считающий ходьбу босиком очень полезной при этом уточняет, имеется в виду хождение по неровных поверхностях – камни, песок, грунт. Именно это имеет смысл – кости стопы становятся в правильное положение, при этом ровная поверхность вызывает развитие плоскостопия и увеличивает нагрузку на позвоночник.

4. Врач-гинеколог Мария Расулова говорит о переохлаждениях при ходьбе босиком, что чревато воспалениями мочевого пузыря или органов малого таза. Зачастую в домах полы не из натуральных материалов, а искусственные – линолеум, кафель и прочие, которые даже летом прохладные и на них совсем легко переохладить стопы ног.

Медики объяснили, чем опасна ходьба по дому без обуви

5. При ходьбе босиком по синтетическим покрытиям накапливающим статическое электричество, можно «заработать» бессонницу, головные боли и даже спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

6. Последний факт относится скорее к безопасности. На полу могут остаться невидимые для глаза осколки, иголки и прочие мелочи, способные поранить нежную кожу стопы. И конечно, не стоит забывать о вреде моющих средств, оставляющих после себя не только чистоту, но и остатки содержащихся в них агрессивных веществ, через кожу способных попасть в организм.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00

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