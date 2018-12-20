Александра Гозиас умоляет своих подписчиков о помощи

«Брюнетка - я жгучая, стервозная. Блондинка - милая, яркая. Что мне идёт? Срочно помогите», - написала она.





Кроме того, девушка благодаря реалити-шоу сделала за рекламу пластику носа и увеличила размер груди, после чего стала выглядеть еще привлекательнее, а зрители перестали называть ее простушкой.Сейчас Саша полностью довольна тем, как она выглядит, но время от времени ей все равно хочется экспериментов.Так, несколько дней назад Гозиас обратилась к своим подписчикам в Instgram за помощью. Оказывается, она не знает, в какой цвет ей покрасить волосы.Стоит отметить, что поклонники бывшей звезды телестройки разделились на два лагеря: одни хотят видеть ее с белым цветом волос, другие, наоборот, считают, что быть брюнеткой ей идет больше всего.Пока неизвестно, к какому решению пришла Саша, однако многие пользователи Сети с нетерпением ждут фотографии с результатом. По их мнению, в какой бы цвет девушка не перекрасилась, она все равно останется их любимицей.