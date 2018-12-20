Александра Гозиас умоляет своих подписчиков о помощи
Появившись в периметре телепроекта «Дом-2» Александра Гозиас, как и многие участницы, получила возможность полностью изменить свою внешность, воспользовавшись услугами бесплатных косметологов, стилистов, а также различных интернет-магазинов одежды.
Кроме того, девушка благодаря реалити-шоу сделала за рекламу пластику носа и увеличила размер груди, после чего стала выглядеть еще привлекательнее, а зрители перестали называть ее простушкой.
Сейчас Саша полностью довольна тем, как она выглядит, но время от времени ей все равно хочется экспериментов.
Так, несколько дней назад Гозиас обратилась к своим подписчикам в Instgram за помощью. Оказывается, она не знает, в какой цвет ей покрасить волосы.
Стоит отметить, что поклонники бывшей звезды телестройки разделились на два лагеря: одни хотят видеть ее с белым цветом волос, другие, наоборот, считают, что быть брюнеткой ей идет больше всего.
Пока неизвестно, к какому решению пришла Саша, однако многие пользователи Сети с нетерпением ждут фотографии с результатом. По их мнению, в какой бы цвет девушка не перекрасилась, она все равно останется их любимицей.
Кроме того, девушка благодаря реалити-шоу сделала за рекламу пластику носа и увеличила размер груди, после чего стала выглядеть еще привлекательнее, а зрители перестали называть ее простушкой.
Сейчас Саша полностью довольна тем, как она выглядит, но время от времени ей все равно хочется экспериментов.
Так, несколько дней назад Гозиас обратилась к своим подписчикам в Instgram за помощью. Оказывается, она не знает, в какой цвет ей покрасить волосы.
«Брюнетка - я жгучая, стервозная. Блондинка - милая, яркая. Что мне идёт? Срочно помогите», - написала она.
Стоит отметить, что поклонники бывшей звезды телестройки разделились на два лагеря: одни хотят видеть ее с белым цветом волос, другие, наоборот, считают, что быть брюнеткой ей идет больше всего.
Пока неизвестно, к какому решению пришла Саша, однако многие пользователи Сети с нетерпением ждут фотографии с результатом. По их мнению, в какой бы цвет девушка не перекрасилась, она все равно останется их любимицей.